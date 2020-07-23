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Минивэн врезался в грузовик: 4 погибших

Четверг, 23 июля 2020, 10:40
Минивэн врезался в грузовик: 4 погибших

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором на Волыни погибли четыре человека.

Источник: полиция Волынской области

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июля в Литинском районе в 5.30 утра на автодороге М-12 вблизи села Лукашевка.

Предварительно установлено, что в салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось 7 человек. Четверо пассажиров легковушки погибли.

Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы.

 

После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся.

 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции и эксперты НИЭКЦ.

Полицейские устанавливают личности участников аварии.

Украинская правда
Темы: ДТПВолынская областьполиция
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