Минивэн врезался в грузовик: 4 погибших

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором на Волыни погибли четыре человека.

Источник: полиция Волынской области

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июля в Литинском районе в 5.30 утра на автодороге М-12 вблизи села Лукашевка.

Предварительно установлено, что в салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось 7 человек. Четверо пассажиров легковушки погибли.

Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы.

После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции и эксперты НИЭКЦ.

Полицейские устанавливают личности участников аварии.