Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Минивэн врезался в грузовик: 4 погибших

Четверг, 23 июля 2020, 10:40

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором на Волыни погибли четыре человека.

Источник: полиция Волынской области

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июля в Литинском районе в 5.30 утра на автодороге М-12 вблизи села Лукашевка.

Предварительно установлено, что в салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось 7 человек. Четверо пассажиров легковушки погибли.

Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы.

 

После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся.

 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции и эксперты НИЭКЦ.

Полицейские устанавливают личности участников аварии.

Украинская правда
Темы: ДТПВолынская областьполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 23 июля: полтавский теракт, поджог дома активиста

Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

"Плевок в глаза фанам": ульрас Динамо отреагировали на назначение Луческу

Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

видео60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

фотоСБУ разоблачила банду "Князя", которая терроризировала три области

Все новости...
ДТП
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Ровенщине
В ДТП под Мукачево погиб футбольный тренер и еще два человека
ДТП с участием "скорой" в Киевской области: есть пострадавшие
Последние новости
08:56
Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи
08:48
Парламент Хорватии утвердил новое правительство
08:39
В Словакии после 18-часовых дебатов провалился вотум недоверия премьеру
08:06
Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию
08:00
Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина
07:10
ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых
06:13
Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
04:59
Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются
03:51
На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных
02:56
Конгресс США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Все новости...