Минивэн врезался в грузовик: 4 погибших
Полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором на Волыни погибли четыре человека.
Источник: полиция Волынской области
Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июля в Литинском районе в 5.30 утра на автодороге М-12 вблизи села Лукашевка.
Предварительно установлено, что в салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось 7 человек. Четверо пассажиров легковушки погибли.
Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы.
После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции и эксперты НИЭКЦ.
Полицейские устанавливают личности участников аварии.