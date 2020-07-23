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Викрадач авто погрожує підірвати гранату: спецоперація в Полтаві

Четвер, 23 липня 2020, 10:47

У Полтаві поліція вживає заходи для затримання зловмисника, який погрожує підірвати гранату.

Джерело: поліція Полтавщини

Дослівно: "На вул. Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови".

 

Деталі: На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області й Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби.

Патрульна поліція очепила місце події.

Жителів Полтави просять бути вкрай обережними та оминати територію проведення спеціальної операції.

Нагадаємо: 21 липня в Луцьку 44-річний раніше судимий Максим Кривош узяв у заручники 13 пасажирів автобусу. Звільнити людей вдалося лише після багатогодинних перемовин і тоді коли президент Володимир Зеленський записав спеціальне відеозвернення.

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Українська правда
Теми: Полтаваполіція


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