Викрадач авто погрожує підірвати гранату: спецоперація в Полтаві
У Полтаві поліція вживає заходи для затримання зловмисника, який погрожує підірвати гранату.
Джерело: поліція Полтавщини
Дослівно: "На вул. Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови".
Деталі: На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області й Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби.
Патрульна поліція очепила місце події.
Жителів Полтави просять бути вкрай обережними та оминати територію проведення спеціальної операції.
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