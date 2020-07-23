Угонщик авто угрожает подорвать гранату: спецоперация в Полтаве
Четверг, 23 июля 2020, 10:47
В Полтаве полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату.
Источник: полиция Полтавщины
Дословно: "На ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры".
Детали: На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.
Патрульная полиция оцепила место происшествия.
Жителей Полтавы просят быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции.
Украинская правда