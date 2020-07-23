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Угонщик авто угрожает подорвать гранату: спецоперация в Полтаве

Четверг, 23 июля 2020, 10:47
Угонщик авто угрожает подорвать гранату: спецоперация в Полтаве

В Полтаве полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату.

Источник: полиция Полтавщины

Дословно: "На ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры".

 

Детали: На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.

Патрульная полиция оцепила место происшествия.

Жителей Полтавы просят быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции.

Напомним: 21 июля в Луцке 44-летний ранее судимый Максим Кривошей взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Освободить людей удалось лишь после многочасовых переговоров и тогда, когда президент Владимир Зеленский записал специальное видеообращение.

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Украинская правда

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Темы: Полтаваполиция
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