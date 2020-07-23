Новий глава НБУ відредагував декларацію: додав мільйони у швейцарському банку і коштовності

Новий глава Національного банку Кирило Шевченко вніс правки у свою декларацію про доходи, вказавши, що має рахунок у швейцарському банку, кілька дорогих годинників, коштовності, шуби.

Джерело: виправлена декларація Шевченка, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Деталі: Зокрема, голова НБУ вказав, що отримав 1 мільйон 305 тисяч 350 гривень процентів у швейцарському банку Ломбард Одіер і Ко ЛТД. Також спільно з дружиною у цьому банку Шевченко тримає понад 3 мільйони доларів і майже 10 тисяч євро.

Також Шевченко вказав квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 року.

Голова НБУ вказав два дорогих чоловічих годинники, 7 жіночих годинників з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 4 жіночі наручні браслети з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 5 гарнітурів (сережки, каблучка та кольє з коштовного металу), 2 каблучки з коштовного металу з коштовним каменем та дві пари коштовних сережок, жіночу сумку Hermes та дві жіночі шуби Maurizio Braschi.

22 липня Шевченко також подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, де вказав дохід у 3 мільйони 436 тисяч 230 гривень від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

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