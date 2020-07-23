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Новый глава НБУ отредактировал декларацию: добавил миллионы в швейцарском банке и драгоценности

Четверг, 23 июля 2020, 10:51
Фото bank.gov.ua

Новый глава Национального банка Кирилл Шевченко внес правки в свою декларацию о доходах, указав, что имеет счет в швейцарском банке, несколько дорогих часов, драгоценности, шубы.

Источник: исправленная ​​декларация Шевченко, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии

Детали: В частности, глава НБУ указал, что получил 1 миллион 305 тысяч 350 гривен процентов в швейцарском банке Ломбард Одиер и Ко ЛТД. Также совместно с женой в этом банке Шевченко держит более 3 миллионов долларов и почти 10 тысяч евро.

Также Шевченко указал квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 года.

Глава НБУ указал двое дорогих мужских часов, 7 женских часов из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней, 4 женских наручных браслета из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней, 5 гарнитуров (серьги, кольцо и колье из драгоценных металлов), 2 кольца из драгоценных металлов с драгоценным камнем и две пары ценных сережек, женскую сумку Hermes и две женские шубы Maurizio Braschi.

22 июля Шевченко также подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, где указал доход в 3 миллиона 436 тысяч 230 гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

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Кирилл Шевченко: одни клиенты пострадали от карантина, а другие – пытаются этим воспользоваться 

Предыстория:

  • Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.
  • Перед голосованием в парламенте Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год.

Украинская правда
Темы: НБУдекларации


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