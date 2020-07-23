За добу в Києві на коронавірус захворіли понад 100 людей

За добу коронавірус у Києві діагностували ще у 112 людей.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко на своїх сторінках у соцмережах

Пряма мова: "Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 людей. На сьогодні в столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 60 жінок віком від 19 до 88 років та дві дівчинки - шести місяців та 14 років. А також 47 чоловіків віком від 19 до 73 років і троє хлопчиків від 4 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільшу кількість випадків захворювання 22 липня виявили в Дарницькому районі — 20, у Деснянському — 16, у Печерському та Солом‘янському районах — по 13 випадків.

Одужали за минулу добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2546 мешканців столиці.