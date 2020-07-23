За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели более 100 человек

За сутки коронавирус в Киеве диагностировали еще у 112 человек.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко на своих страницах в соцсетях

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло еще на 112 человек. На сегодня в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди заболевших прошедшие сутки 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет и две девочки - шести месяцев и 14 лет. А также 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет и трое мальчиков от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Наибольшее количество случаев заболевания 22 июля обнаружили в Дарницком районе - 20, в Деснянском - 16, в Печерском и Соломенском районах - по 13 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.