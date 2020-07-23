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В ЄС уперше більше електрики виробляють з відновлювальних, ніж з викопних джерел

Четвер, 23 липня 2020, 11:11

Відновлювальні джерела енергії вперше обігнали вугілля, нафту і газ в сфері виробництва електроенергії в Європейському Союзі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Climate Home News.

Вітрова, сонячна, гідроенергетика та біоенергетика згенерували 40% електроенергії в 27 державах-членах в першій половині року, перевищивши викопне паливо як джерело, на частку якого припало 34%. Про це свідчить аналіз кліматичного аналітичного центру Ember.

 

В результаті викиди вуглецю в енергетичному секторі Євросоюзу скоротилися майже на чверть за перші шість місяців 2020 року.

Старший аналітик з енергетики в Ember Дейв Джонс сказав, що це знаменує собою "символічний момент" в переході електроенергетичного сектора Європи. Він зазначив, що дев'ять років тому викопне паливо виробляло вдвічі більше електроенергії в ЄС, ніж відновлювані джерела.

У той час як попит на електроенергію в ЄС впав на 7% через COVID-19, вироблення електроенергії з відновлюваних джерел зросло на 11%, в основному за рахунок нових вітрових і сонячних установок, які виробляли рекордну п'яту частину електроенергії в Європі. У Данії 64% електрики було вироблено від вітру і сонця.

Тим часом виробництво електрики з викопного палива впало на 18%. Основний удар отримало вугілля зі скороченням виробництва в кожній країні. У Португалії падіння склало 95%, в Іспанії - 58%.

Теми: енергетикаЄС


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