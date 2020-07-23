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В ЕС впервые больше электричества производят из возобновляемых, чем ископаемых источников

Четверг, 23 июля 2020, 11:11
В ЕС впервые больше электричества производят из возобновляемых, чем ископаемых источников

Возобновляемые источники энергии впервые обогнали уголь, нефть и газ в сфере производства электроэнергии в Европейском Союзе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Climate Home News.

Ветровая, солнечная, гидроэнергетика и биоэнергетика сгенерировали 40% электроэнергии в 27 государствах-членах в первой половине года, превысив ископаемое топливо в качестве источника, на долю которого пришлось 34%. Об этом свидетельствует анализ климатического аналитического центра Ember.

 

В результате выбросы углерода в энергетическом секторе Евросоюза сократились почти на четверть за первые шесть месяцев 2020 года.

Старший аналитик по энергетике в Ember Дэйв Джонс сказал, что это знаменует собой "символический момент" в переходе электроэнергетического сектора Европы. Он отметил, что девять лет назад ископаемое топливо производило вдвое больше электроэнергии в ЕС, чем возобновляемые источники.

В то время как спрос на электроэнергию в ЕС упал на 7% из-за COVID-19, выработка электроэнергии из возобновляемых источников выросла на 11%, в основном за счет новых ветровых и солнечных установок, которые производили рекордную пятую часть электроэнергии в Европе. В Дании 64% электричества было произведено от ветра и солнца.

Между тем производство электричества из ископаемого топлива упало на 18%. Основной удар получил уголь с сокращением производства в каждой стране. В Португалии падение составило 95%, в Испании - 58%.

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Темы: энергетикаЕС
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