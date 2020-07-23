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Зеленський і президентка Швейцарії зустріли "гуманітарку" на Донбасі

Четвер, 23 липня 2020, 11:50
president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга під час поїздки до Донецької та Луганської областей відвідали підприємство "Вода Донбасу".

Джерело: пресслужба Офісу президента України і трансляція спільного брифінгу Зеленського та  Соммаруга за підсумками відвідання компанії

Деталі: Зеленський зазначив, що гуманітарна допомога від Швейцарії, "десятки тисяч тон" реагентів для очистки води Донбасу допомогли попередити гуманітарну катастрофу на Донеччині – і підтвердити турботою про українців на окупованій землі, що "Донбас і Крим – це Україна".

Президент України сказав, що "Вода Донбасу" забезпечує питною водою близько 4 млн людей. Але через війну цей процес був ускладнений.

Він зазначив, що новою програмою співпраці Швейцарії з Україною на наступні 3 роки у 2020 році на воду для сходу України виділено 1,4 млн швейцарських франків.

 
Фото пресслужби президента України

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ми з мадам президентом зустрічаємо гуманітарний вантаж зі Швейцарської Конфедерації. Це ще 17 вантажівок: 15 із них привезли хімікати та реагенти, одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська, ще одна – гідролізні апарати для очищення води у Волноваху та Маріуполь".  

 

Інші подробиці: Зеленський подякував Швейцарії за допомогу.

Президентка Швейцарії зазначила, що для Донбасу вже передано 300 тон допомоги для очищення води та прилади для очищення води, але це – не остання допомога.

У вересні Швейцарія планує надати наступну гуманітарну допомогу.

 

Довідка: На Донеччині Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга планують зустрітися з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації.

На Луганщині президенти України та Швейцарської Конфедерації ознайомляться з реалізацією програми "Велике будівництво".

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийШвейцаріяДонбасвода


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