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Зеленский и президентка Швейцарии встретили "гуманитарку" на Донбассе

Четверг, 23 июля 2020, 11:50
Зеленский и президентка Швейцарии встретили гуманитарку на Донбассе
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга во время поездки в Донецкую и Луганскую области посетили предприятие "Вода Донбасса".

Источник: пресс служба Офиса президента Украины и трансляция совместного брифинга Зеленского и Соммаруга по итогам посещения компании

Детали: Зеленский отметил, что гуманитарная помощь от Швейцарии, "десятки тысяч тонн" реагентов для очистки воды Донбасса помогли предупредить гуманитарную катастрофу в Донецкой области – и подтвердить заботой об украинцах на оккупированной земле, что "Донбасс и Крым – это Украина".

Президент Украины сказал, что "Вода Донбасса" обеспечивает питьевой водой около 4 млн человек. Но из-за войны этот процесс был затруднен.

Он отметил, что новой программой сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие 3 года в 2020 году на воду для востока Украины выделено 1,4 млн швейцарских франков.

 
Фото пресс-службы президента Украины

Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы с мадам президентом встречаем гуманитарный груз из Швейцарской Конфедерации. Это еще 17 грузовиков: 15 из них привезли химикаты и реагенты, один доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска, еще один – гидролизные аппараты для очистки воды в Волноваху и Мариуполь".

 

Другие подробности: Зеленский поблагодарил Швейцарию за помощь.

Президентка Швейцарии отметила, что для Донбасса уже передано 300 тонн помощи для очистки воды и приборы для очистки воды, но это – не последняя помощь.

В сентябре Швейцария планирует предоставить следующую гуманитарную помощь.

 

Справка: В Донецкой области Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга планируют встретиться с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.

В Луганской области президенты Украины и Швейцарской Конфедерации ознакомятся с реализацией программы "Большая стройка".

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийШвейцарияДонбассвода
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