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Погода: робочий тиждень закінчиться сухо і приємно

Четвер, 23 липня 2020, 12:32
Погода: робочий тиждень закінчиться сухо і приємно

У пятницю, 24 липня, у більшості областей України без опадів, збережеться суха погода.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на Гідрометцентр

Деталі: Дощі очікуються лише в Одеській та Миколаївській областях. Вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями також пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°, в південній частині вночі 15-20°, вдень 26-31°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-західний. Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.

 
скріншот

У суботу, 25 липня, вночі в Карпатах і Закарпатті, вдень у західних, північних та Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі, грози, в Карпатах і Закарпатті - значні дощі. На решті території - без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі в західних і північно-східних областях 10-15°, на решті території 13-19°; вдень 24-29°, на півдні до 33°, на Прикарпатті 20-23°.

У Києві - вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

23 липня в 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°; в Дніпрі в межах Києва 22°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиїв
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