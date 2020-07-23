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Погода: рабочая неделя закончится сухо и приятно

Четверг, 23 июля 2020, 12:32
Погода: рабочая неделя закончится сухо и приятно

В пятницу, 24 июля, в большинстве областей Украины без осадков, сохранится сухая погода.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Гидрометцентр

Детали: Дожди ожидаются только в Одесской и Николаевской областях. Днем на Закарпатье и в Карпатах местами также пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; в южной части ночью 15-20°, днем 26-31°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный. Температура ночью 12-14°, днем около 25°.

 
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В субботу, 25 июля, ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в западных, северных и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, грозы, в Карпатах и Закарпатье - значительные дожди. На остальной территории - без осадков.

Температура ночью в западных и северо-восточных областях 10-15°, на остальной территории 13-19°; днем 24-29°, на юге до 33°, в Прикарпатье 20-23°.

В Киеве – ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

23 июля в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре в пределах Киева 22°.

Темы: погодаКиев
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