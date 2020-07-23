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Медузи й риба-голка з'явилися в Дніпрі під Києвом – Асоціація рибалок

Четвер, 23 липня 2020, 12:48
Медузи й риба-голка з'явилися в Дніпрі під Києвом – Асоціація рибалок
zp.vgorode.ua via pikabu

Асоціації рибалок України заявляє, що риба голка і дрібна медуза останнім часом стали зустрічатися в водах Дніпра в районі Києва через катастрофічний стан річки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Асоціацію рибалок України

Деталі: За даними асоціації, у водосховищах Дніпра морська риба-голка й дрібна медуза стали звичними мешканцями. Але якщо три роки тому рибу-голку й деякі види бичків можна було зустріти лише у дельті Дніпра і на Каховському водосховищі, то сьогодні їх удосталь прямо у столичних затоках.

В Асоціації рибалок України наголошують, що поява морських мешканців у дніпровських водах говорить про катастрофічний стан Дніпра: "Вони живуть у столичній акваторії прямо під "вікнами" Верховної Ради, і це яскрава демонстрація неналежного ставлення до найголовнішої  річки країни".

В асоціації додають, що "Дніпро катастрофічно заростає і міліє": лише в столичній акваторії 57 мілин, які через 3-5 років можуть перетворитися на острови, якщо не вжити екстрені заходи.

Пряма мова голови Асоціації рибалок України Олександра Чистякова: "За твердженням вчених, вода у водосховищах нагадує коктейль зі всієї таблиці Менделєєва. Завдяки всьому цьому солоність води підвищилася, що і дало можливість оселитися в каскаді Дніпровських водосховищ жителям морських лиманів.

Щодо дрібної медузи, то це Craspedacusta sowerbyi або амазонська прісноводна медуза з Південної Америки. Кілька років тому можна було побачити її одиничні екземпляри, але цього року - в деяких затоках як у киселі плаваєш.

Дана медуза – прибулець. Вона не властива нашій вітчизняній природі, швидше за все, потрапила у води Дніпра з чийогось акваріума. Цей вид походить родом від справжніх медуз, схожий із ними за структурою та також повинен мати щупальця, тобто це справжня, повноцінна медуза, правда у дещо зменшеному вигляді від своїх морських родичів".

Цьому передувало: На початку липня медуз у Дніпрі помітили під Запоріжжям.

"Українська правда" у Threads

Теми: екологіяводаКиїв
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