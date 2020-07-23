Медузы и рыба-игла появились в Днепре под Киевом – Ассоциация рыболовов

Ассоциации рыболовов Украины заявляет, что рыба-игла и мелкая медуза в последнее время стали встречаться в водах Днепра в районе Киева из-за катастрофического состояния реки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Ассоциацию рыболовов Украины

Детали: По данным ассоциации, в водохранилищах Днепра морская рыба-игла и мелкая медуза стали привычными обитателями. Но если три года назад рыбу иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречается прямо в столичных заливах.

В Ассоциации рыболовов Украины подчеркивают, что появление морских обитателей в днепровских водах говорит о катастрофическом состоянии Днепра: "Они живут в столичной акватории прямо под "окнами" Верховной Рады, и это яркая демонстрация ненадлежащего отношения к самой главной реке страны".

В ассоциации добавляют, что "Днепр катастрофически зарастает и мелеет": только в столичной акватории 57 отмелей, которые через 3-5 лет могут превратиться в острова, если не принять экстренные меры.

Прямая речь главы Ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова: "По утверждению ученых, вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Благодаря всему этому соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ жителям морских лиманов.

Что в отношении мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbyi или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом – в некоторых заливах как в киселе плаваешь.

Данная медуза – пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума. Этот вид происходит родом от настоящих медуз, схожий с ними по структуре и так-то же должен иметь щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда несколько в уменьшенном виде от своих морских сородичей".

Этому предшествовало: В начале июля медуз в Днепре заметили под Запорожьем.