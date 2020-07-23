Нервовий водій намагався ввезти в Україну портрети Путіна і заборонену символіку

У пункті пропуску "Староказаче" на кордоні з Молдовою в Одеській області, виявили предмети з радянською та російською пропагандою.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Напередодні під час перевірки автомобіля, яким повертався з-за кордону громадянин України, прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. З цієї причини вони ініціювали поглиблений огляд машини.

Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила у багажнику прапори із символікою СРСР, з гербом РФ, картини із символікою РФ, картини із зображенням президента РФ, картини із зображеннями військової техніки країни-агресора, наліпки, нагороди, а також значну суму коштів в іноземній валюті.

Про подію поінформували взаємодіючі структури. За участі представників Служби безпеки України з’ясовуються всі обставини для прийняття правового рішення.