Нервный водитель пытался ввезти в Украину портреты Путина и запрещенную символику

В пункте пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой в Одесской области, обнаружили предметы с советской и российской пропагандой.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Накануне во время проверки автомобиля, которым возвращался из-за границы гражданин Украины, пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. По этой причине они инициировали углубленный осмотр машины.

Погранично-таможенная группа обнаружила в багажнике флаги с символикой СССР, с гербом РФ, картины с символикой РФ, картины с изображением президента РФ, картины с изображениями военной техники страны-агрессора, наклейки, награды, а также значительную сумму средств в иностранной валюте.

О происшествии сообщили взаимодействующие структуры. При участии представителей Службы безопасности Украины выясняются все обстоятельства для принятия правового решения.