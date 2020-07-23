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Мін'юст запустив "юриста в смартфоні"

Четвер, 23 липня 2020, 13:38

Міністерство юстиції презентувало мобільний додаток "Безоплатна правова допомога" для отримання юридичної консультації, підтримки, чи роз’яснення прав і обов’язків.

Джерело: заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, яку цитує Укрінформ

Дослівно: "Ми презентуємо вперше для вас найпростіший спосіб доступу до правової допомоги, який було придумано і реалізовано завдяки нашим партнерам, а саме – мобільний додаток. Тепер можна сказати, що правова допомога може бути у кожного з вас в кишені, щодня, постійно.

Завдяки нашим партнерам, з якими ми вже неодноразово реалізували дуже багато успішних проєктів, ми зібрали все це в одну кнопку на мобільному телефоні. Тепер просто одним дотиком ви можете отримати консультацію, можете отримати правову підтримку і роз’яснення ваших прав і обов’язків".

Деталі: Додаток також дозволяє перевірити, чи належить людина до суб’єктів права на надання безоплатної вторинної правової допомоги, тобто на захист або представництво своїх інтересів у суді.

Як говорять у Мін’юсті, за допомогою цього додатку люди з обмеженими можливостями пересування  можуть замовити адресну правову допомогу – викликати юриста додому.

Додаток дозволяє автоматично зателефонувати на єдиний номер системи БПД 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста; отримати інформацію про всі гарячі лінії ЦОВів, а також адреси центрів та бюро правової допомоги.

Також за допомогою цього додатку можна отримати контакти інших надавачів правової допомоги за регіонами.

Завантажити його можна через Play Market та App Store.

Теми: Кабінет міністрівтехнології


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