Мін'юст запустив "юриста в смартфоні"

Міністерство юстиції презентувало мобільний додаток "Безоплатна правова допомога" для отримання юридичної консультації, підтримки, чи роз’яснення прав і обов’язків.

Джерело: заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, яку цитує Укрінформ

Дослівно: "Ми презентуємо вперше для вас найпростіший спосіб доступу до правової допомоги, який було придумано і реалізовано завдяки нашим партнерам, а саме – мобільний додаток. Тепер можна сказати, що правова допомога може бути у кожного з вас в кишені, щодня, постійно.

Завдяки нашим партнерам, з якими ми вже неодноразово реалізували дуже багато успішних проєктів, ми зібрали все це в одну кнопку на мобільному телефоні. Тепер просто одним дотиком ви можете отримати консультацію, можете отримати правову підтримку і роз’яснення ваших прав і обов’язків".

Деталі: Додаток також дозволяє перевірити, чи належить людина до суб’єктів права на надання безоплатної вторинної правової допомоги, тобто на захист або представництво своїх інтересів у суді.

Як говорять у Мін’юсті, за допомогою цього додатку люди з обмеженими можливостями пересування можуть замовити адресну правову допомогу – викликати юриста додому.

Додаток дозволяє автоматично зателефонувати на єдиний номер системи БПД 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста; отримати інформацію про всі гарячі лінії ЦОВів, а також адреси центрів та бюро правової допомоги.

Також за допомогою цього додатку можна отримати контакти інших надавачів правової допомоги за регіонами.

Завантажити його можна через Play Market та App Store.