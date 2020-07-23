Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минюст запустил "юриста в смартфоне"

Четверг, 23 июля 2020, 13:38
Минюст запустил юриста в смартфоне

Министерство юстиции представило мобильное приложение "Бесплатная правовая помощь" для получения юридической консультации, поддержки, или разъяснение прав и обязанностей.

Источник: заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, которую цитирует Укринформ

Дословно: "Мы представляем впервые для вас самый простой способ доступа к правовой помощи, который был придуман и реализован благодаря нашим партнерам, а именно - мобильное приложение. Теперь можно сказать, что правовая помощь может быть у каждого из вас в кармане, каждый день, постоянно.

Благодаря нашим партнерам, с которыми мы уже неоднократно реализовали очень много успешных проектов, мы собрали все это в одну кнопку на мобильном телефоне. Теперь просто одним прикосновением вы можете получить консультацию, можете получить правовую поддержку и разъяснения ваших прав и обязанностей".

Детали: Приложение также позволяет проверить, принадлежит ли человек к субъектам права на предоставление бесплатной вторичной правовой помощи, то есть на защиту или представительство своих интересов в суде.

Как говорят в Минюсте, с помощью этого приложения люди с ограниченными возможностями передвижения могут заказать адресную правовую помощь - вызвать юриста домой.

Приложение позволяет автоматически позвонить на единый номер системы БПД 0800213103 и получить консультацию юриста; получить информацию обо всех горячие линии ЦОВив, а также адреса центров и бюро правовой помощи.

Также с помощью этого приложения можно получить контакты других поставщиков правовой помощи по регионам.

Скачать его можно через Play Market и App Store.

Темы: Кабинет министровтехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Кабинет министров
Кабмин назначил главу Нацполиции
Правительство отменило ограничение размера наценки при закупках Минобороны
Кабмин изменил порядок предоставления единовременного пособия пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: