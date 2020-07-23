Минюст запустил "юриста в смартфоне"

Министерство юстиции представило мобильное приложение "Бесплатная правовая помощь" для получения юридической консультации, поддержки, или разъяснение прав и обязанностей.

Источник: заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, которую цитирует Укринформ

Дословно: "Мы представляем впервые для вас самый простой способ доступа к правовой помощи, который был придуман и реализован благодаря нашим партнерам, а именно - мобильное приложение. Теперь можно сказать, что правовая помощь может быть у каждого из вас в кармане, каждый день, постоянно.

Благодаря нашим партнерам, с которыми мы уже неоднократно реализовали очень много успешных проектов, мы собрали все это в одну кнопку на мобильном телефоне. Теперь просто одним прикосновением вы можете получить консультацию, можете получить правовую поддержку и разъяснения ваших прав и обязанностей".

Детали: Приложение также позволяет проверить, принадлежит ли человек к субъектам права на предоставление бесплатной вторичной правовой помощи, то есть на защиту или представительство своих интересов в суде.

Как говорят в Минюсте, с помощью этого приложения люди с ограниченными возможностями передвижения могут заказать адресную правовую помощь - вызвать юриста домой.

Приложение позволяет автоматически позвонить на единый номер системы БПД 0800213103 и получить консультацию юриста; получить информацию обо всех горячие линии ЦОВив, а также адреса центров и бюро правовой помощи.

Также с помощью этого приложения можно получить контакты других поставщиков правовой помощи по регионам.

Скачать его можно через Play Market и App Store.