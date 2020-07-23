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Шмигаль розказав, як європейські партнери відреагували на зміну глави НБУ

Четвер, 23 липня 2020, 13:51

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що європейські партнери "спокійно та напружено" відреагували на зміну глави українського Нацбанку. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це прем’єр розповів у коментарі українським ЗМІ під час поїздки до Брюсселя у четвер.

"Спокійно і напружено. Бо вони переживали за збереження незалежності, стабільності Національного банку", - сказав Шмигаль, відповідаючи на питання про реакцію європейських партнерів на зміну очільника НБУ.

Прем’єр пояснив, що останні 5 років НБУ залишався стрижнем фінансової і грошової стабільності України, тому міжнародні партнери, які доклали великих зусиль і профінансували значну частину реформ, переживали, "чи не викинули вони свої гроші на вітер, і чи інвестиції в Україну, у фінансовий сектор будуть збережені".

За його словами, коли кандидатура Шевченка була затверджена конституційною більшістю у 332 голоси, це стало показником.

"Те, що кандидатура Шевченка була підтримана монолітно, заспокоїло міжнародних партнерів, не лише європейських. І для них залишається викликом те, чи буде збережена незалежність НБУ. Пан Шевченко це однозначно розуміє, поважає і гарантує. І я впевнений, що зараз напруга спала", - зауважив прем’єр.

Він наголосив, що до призначення Шевченка "партнери цікавилися" і майже кожного дня з ними відбувалося спілкування. 

Як повідомила "Європейська правда", під час візиту до Брюсселя очікується підписання меморандуму про отримання макрофінансової допомоги Європейського Союзу – довготермінової позики на суму 1,2 млрд євро.

Як відомо, збереження незалежності Нацбанку є однією із загальних умов для надання макрофінансової допомог.

Також у Брюсселі Шмигаль підтвердив, що останні зміни до закону про держзакупівлі суперечать асоціації з ЄС.

Теми: НБУШмигаль
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