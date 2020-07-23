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Шмыгаль рассказал, как европейские партнеры отреагировали на смену главы НБУ

Четверг, 23 июля 2020, 13:51

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что европейские партнеры "спокойно и напряженно" отреагировали на смену главы украинского Нацбанка.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом премьер рассказал в комментарии украинским СМИ во время поездки в Брюссель в четверг.

"Спокойно и напряженно. Потому что они переживали за сохранение независимости, стабильности Национального банка", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о реакции европейских партнеров на смену главы НБУ.

Премьер пояснил, что последние 5 лет НБУ оставался стержнем финансовой и денежной стабильности Украины, поэтому международные партнеры, которые приложили большие усилия и профинансировали значительную часть реформ, переживали, "не выбросили ли они свои деньги на ветер, и будут ли сохранены инвестиции в Украину, в финансовый сектор".

По его словам, когда кандидатура Шевченко была утверждена конституционным большинством в 332 голоса, это стало показателем.

"То, что кандидатура Шевченко была поддержана монолитно, успокоило международных партнеров, не только европейских. И для них остается вызовом то, будет ли сохранена независимость НБУ. Господин Шевченко это однозначно понимает, уважает и гарантирует. И я уверен, что сейчас напряжение спало" , - отметил премьер.

Он отметил, что до назначения Шевченко "партнеры интересовались" и почти каждый день с ними происходило общение.

Как сообщила "Европейская правда", во время визита в Брюссель ожидается подписание меморандума о получении макрофинансовой помощи Европейского Союза - долгосрочного займа на сумму 1,2 млрд евро.

Как известно, сохранение независимости Нацбанка является одним из общих условий для предоставления макрофинансовой помощи.

Также в Брюсселе Шмыгаль подтвердил, что последние изменения в закон о госзакупках противоречат ассоциации с ЕС.

Темы: НБУШмыгаль


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