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У Польщі шукають близько 240 учасників "коронавірусної" вечірки на пароплаві

Четвер, 23 липня 2020, 16:52

У Польщі органи охорони здоров’я просять прийти здати тести близько 240 учасників вечірки на пароплаві, після того як серед них виявилися хворі на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Зазначена вечірка відбувалася 12 липня у затоці біля Ґданська. 20 липня декілька учасників з’ясували, що хворі на коронавірус.

За словами речниці санепідемслужби Ґданська, на борту було близько 236 пасажирів з різних міст – щонайменш 212 клієнтів, а також діджеї, звукотехніки та інший обслуговуючий персонал.

Організатори вечірки не змогли надати вичерпний список людей та їхні контакти – квитки були не іменні, відтак нерідко одна людина купувала одразу декілька, для себе і друзів, або для перепродажу.

Частина з цього списку тепер не відповідають на дзвінки з санепідемслужби або стверджують, що продали квиток іншій людині і не мають її номера.

На цей час вдалося знайти 97 учасників вечірки, 18 вже на самоізоляції та очікують результатів тесту.

За словами речниці санепідемслужби, поки позитивний результат підтвердили у трьох людей – одного з Ґданська і двох з Познані, після чого й почалися пошуки всіх решта. Також очікують підтвердження підозри щодо чотирьох людей із Варшави.

Організатору вечірки загрожує адміністративна відповідальність за те, що він зібрав на борту пароплава заборонену кількість людей. Зараз у Польщі дозволені заходи за участі не більше 150 осіб.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Польщі виявили 418 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції, що є найбільшим добовим приростом з 17 червня

Теми: коронавірусПольща


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