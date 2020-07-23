В Польше ищут около 240 участников "коронавирусной" вечеринки на пароходе

В Польше органы здравоохранения просят прийти сдать тесты около 240 участников вечеринки на пароходе, после того как среди них оказались больные коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Указанная вечеринка происходила 12 июня в заливе у Гданьска. 20 июля несколько участников выяснили, что больны коронавирусом.

По словам спикера санэпидслужбы Гданьска, на борту было около 236 пассажиров из разных городов - минимум 212 клиентов, а также диджеи, звукотехники и другой обслуживающий персонал.

Организаторы вечеринки не смогли предоставить исчерпывающий список людей и их контакты - билеты были не именные, поэтому нередко один человек покупал сразу несколько, для себя и друзей, или для перепродажи.

Часть из этого списка теперь не отвечают на звонки санэпидслужбы или утверждают, что продали билет другому человеку и не имеют его номера.

Всего пытались связаться с 97 участниками вечеринки, 18 уже на самоизоляции и ожидают результатов теста.

По словам пресс-секретаря санэпидслужбы, пока положительный результат подтвердили у трех человек - одного из Гданьска и двух из Познани, после чего и начались поиски остальных. Также ожидают подтверждения подозрения относительно еще четырех человек из Варшавы.

Организатору вечеринки грозит административная ответственность за то, что он собрал на борту парохода запрещенное количество людей. Сейчас в Польше разрешены мероприятия с участием не более 150 человек.

Как сообщалось ранее, сегодня в Польше обнаружили 418 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, что является самым большим суточным приростом с 17 июня.