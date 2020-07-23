СБУ викрила банду "Князя", яка тероризувала три області

Служба безпеки України викрила на Харківщині потужне організоване злочинне угруповання, відоме за кримінальним прізвиськом його лідера "Князя".

Джерело: СБУ

Деталі: Четверо лідерів та активних учасників ОЗУ були затримані 23 липня.

Угруповання тривалий час займалося вимаганням, рейдерством і умисними вбивствами у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Його створив раніше судимий за вбивство громадянин. Банда спеціалізувалася на різних тяжких злочинах, зокрема економічного та насильницького характеру. До складу ОЗУ входили у тому числі колишні правоохоронці. Зазначається, що угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади.

Загалом дії зловмисників кваліфікуються за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 187 (розбій), 189 (вимагання) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження. Наразі затриманих доставляють до слідчих для повідомлення про підозри.

За місцями проживання і перебування учасників угруповання провели 27 обшуків. Вилучено майже 8,4 мільйона гривень, близько 170 тисяч доларів США та 40 тисяч євро, чорнові записи, які свідчать про масштабну злочинну діяльність, засоби зв’язку, зброя та набої різних видів.

СБ України проводить слідчі дії для затримання інших учасників угруповання, в тому числі лідера, який керував діяльністю ОЗУ із-за кордону.

Також слідчі вивчають матеріали, які можуть пов’язувати угруповання "Князя" з іншими резонансними злочинами в регіоні.

Викриття протиправної діяльності організованого злочинного угруповання здійснювалося підрозділами СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.