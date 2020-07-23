Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ разоблачила банду "Князя", которая терроризировала три области

Четверг, 23 июля 2020, 17:26
СБУ разоблачила банду Князя, которая терроризировала три области

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области мощную организованную преступную группировку, известную по уголовному прозвищу его лидера "Князя".

Источник: СБУ

Детали: Четверо лидеров и активных участников ОПГ были задержаны 23 июля.

 

Группировка длительное время занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Его создал ранее судимый за убийство гражданин. Банда специализировалась на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили в том числе бывшие правоохранители. Отмечается, что группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти.

В целом действия злоумышленников квалифицируются по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 187 (разбой), 189 (вымогательство) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Начато уголовное производство. Сейчас задержанных доставляют к следователям для сообщения о подозрениях.

По месту жительства и пребывания участников группировки провели 27 обысков. Изъято почти 8,4 миллиона гривен, около 170 тысяч долларов США и 40 тысяч евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и боеприпасы различных видов.

 

СБ Украины проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил деятельностью ОПГ из-за границы.

Также следователи изучают материалы, которые могут связывать группировку "Князя" с другими резонансными преступлениями в регионе.

Разоблачение противоправной деятельности организованной преступной группировки осуществлялось подразделениями СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
СБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: