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СБУ разоблачила банду "Князя", которая терроризировала три области

Четверг, 23 июля 2020, 17:26

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области мощную организованную преступную группировку, известную по уголовному прозвищу его лидера "Князя".

Источник: СБУ

Детали: Четверо лидеров и активных участников ОПГ были задержаны 23 июля.

 

Группировка длительное время занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Его создал ранее судимый за убийство гражданин. Банда специализировалась на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили в том числе бывшие правоохранители. Отмечается, что группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти.

В целом действия злоумышленников квалифицируются по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 187 (разбой), 189 (вымогательство) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Начато уголовное производство. Сейчас задержанных доставляют к следователям для сообщения о подозрениях.

По месту жительства и пребывания участников группировки провели 27 обысков. Изъято почти 8,4 миллиона гривен, около 170 тысяч долларов США и 40 тысяч евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и боеприпасы различных видов.

 

СБ Украины проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил деятельностью ОПГ из-за границы.

Также следователи изучают материалы, которые могут связывать группировку "Князя" с другими резонансными преступлениями в регионе.

Разоблачение противоправной деятельности организованной преступной группировки осуществлялось подразделениями СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Украинская правда
Темы: СБУкриминал


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