На Дніпропетровщині перекинувся автобус: 15 людей у лікарні

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Петриківському районі Дніпропетровської області, 15 пасажирів доставлені до лікарні.

Джерело: Нацполіція України

Деталі: Поліція з’ясувала, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся.

На момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів.Зараз 15 людей доставлені до лікувального закладу.

Водій втік з місця ДТП.