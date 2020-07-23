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На Дніпропетровщині перекинувся автобус: 15 людей у лікарні

Четвер, 23 липня 2020, 19:41
фото: нпу

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Петриківському районі Дніпропетровської області, 15 пасажирів доставлені до лікарні.

Джерело: Нацполіція України

Деталі: Поліція з’ясувала, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся.

На момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів.Зараз 15 людей доставлені до лікувального закладу.

Водій втік з місця ДТП.

Українська правда


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