На Дніпропетровщині перекинувся автобус: 15 людей у лікарні
Четвер, 23 липня 2020, 19:41
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Петриківському районі Дніпропетровської області, 15 пасажирів доставлені до лікарні.
Джерело: Нацполіція України
Деталі: Поліція з’ясувала, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся.
На момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів.Зараз 15 людей доставлені до лікувального закладу.
Водій втік з місця ДТП.
Українська правда