На Днепропетровщине перевернулся автобус: 15 человек в больнице
Четверг, 23 июля 2020, 19:41
В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Петриковском районе Днепропетровской области, 15 пассажиров доставлены в больницу.
Источник: Нацполиция Украины
Детали: Полиция выяснила, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.
На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. Сейчас 15 человек доставлены в лечебное учреждение.
Водитель скрылся с места ДТП.
Украинская правда