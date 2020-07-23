На Днепропетровщине перевернулся автобус: 15 человек в больнице

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Петриковском районе Днепропетровской области, 15 пассажиров доставлены в больницу.

Источник: Нацполиция Украины

Детали: Полиция выяснила, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.

На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. Сейчас 15 человек доставлены в лечебное учреждение.

Водитель скрылся с места ДТП.