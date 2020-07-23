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На Днепропетровщине перевернулся автобус: 15 человек в больнице

Четверг, 23 июля 2020, 19:41

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Петриковском районе Днепропетровской области, 15 пассажиров доставлены в больницу.

Источник: Нацполиция Украины

Детали: Полиция выяснила, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.

На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. Сейчас 15 человек доставлены в лечебное учреждение.

Водитель скрылся с места ДТП.

Украинская правда


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