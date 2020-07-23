Чоловік з палицею пограбував поштове відділення у Харкові

Приміщення пошти у Харкові пограбував невідомий в "балаклаві" та з палицею.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: До приміщення пошти на вулиці Льва Ландау в Харкові зайшов невідомий чоловік в "балаклаві" та, погрожуючи палицею, змусив працівників відчинити сейф. Потім зловмисник зв’язав касира та зачинив разом з іншою робітницею в підсобці. Після цього забрав гроші та зник.

Поліція зазначає, що чоловік вкрав 30 тисяч гривень. Його розшукують.