Чоловік з палицею пограбував поштове відділення у Харкові
Четвер, 23 липня 2020, 20:51
Приміщення пошти у Харкові пограбував невідомий в "балаклаві" та з палицею.
Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області
Деталі: До приміщення пошти на вулиці Льва Ландау в Харкові зайшов невідомий чоловік в "балаклаві" та, погрожуючи палицею, змусив працівників відчинити сейф. Потім зловмисник зв’язав касира та зачинив разом з іншою робітницею в підсобці. Після цього забрав гроші та зник.
Поліція зазначає, що чоловік вкрав 30 тисяч гривень. Його розшукують.
Українська правда