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Чоловік з палицею пограбував поштове відділення у Харкові

Четвер, 23 липня 2020, 20:51
Чоловік з палицею пограбував поштове відділення у Харкові

Приміщення пошти у Харкові пограбував невідомий в "балаклаві" та з палицею.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: До приміщення пошти на вулиці Льва Ландау в Харкові зайшов невідомий чоловік в "балаклаві" та, погрожуючи палицею, змусив працівників відчинити сейф. Потім зловмисник зв’язав касира та зачинив разом з іншою робітницею в підсобці. Після цього забрав гроші та зник.

Поліція зазначає, що чоловік вкрав 30 тисяч гривень. Його розшукують.

Українська правда

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Теми: Харківполіція
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