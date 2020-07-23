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Мужчина с палкой ограбил почтовое отделение в Харькове

Четверг, 23 июля 2020, 20:51
Мужчина с палкой ограбил почтовое отделение в Харькове

Помещение почты в Харькове ограбил неизвестный в "балаклаве" и с палкой.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Детали: В помещение почты на улице Льва Ландау в Харькове зашел неизвестный мужчина в "балаклаве" и, угрожая палкой, заставил работников открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся.

Полиция отмечает, что человек украл 30 тысяч гривен. Его разыскивают.

Украинская правда
Темы: Харьковполиция
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