Мужчина с палкой ограбил почтовое отделение в Харькове
Четверг, 23 июля 2020, 20:51
Помещение почты в Харькове ограбил неизвестный в "балаклаве" и с палкой.
Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области
Детали: В помещение почты на улице Льва Ландау в Харькове зашел неизвестный мужчина в "балаклаве" и, угрожая палкой, заставил работников открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся.
Полиция отмечает, что человек украл 30 тысяч гривен. Его разыскивают.
Украинская правда