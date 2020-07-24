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На реконструкції аеропорту "Бориспіль" розікрали 37 млн – СБУ

П'ятниця, 24 липня 2020, 01:09
На реконструкції аеропорту Бориспіль розікрали 37 млн – СБУ

Служба безпеки виявила масштабне розкрадання державних коштів, які були виділені на реконструкцію аеропорту "Бориспіль".

Джерело: СБУ

Деталі: За інформацією оперативників, у 2017 році менеджмент комерційної структури виграв тендер на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту.

СБУ підозрює переможців тендеру у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні фіктивних суб’єктів господарювання. На думку правоохоронців, це і дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень.

У межах провадження співробітники СБУ проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження.

У помешканні одного з фігурантів справи силовики вилучили близько $60 тисяч та понад 1,5 мільйони гривень. Законність цих коштів, йдеться у повідомленні, не підтверджено. 

 
Фото: СБУ

Наразі за всіма адресами обшуків СБУ описують та вилучають фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

Окрім СБУ, до операції залучено слідче управління Офісу великих платників податків ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Українська правда
Теми: СБУавіаБориспіль
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