Служба безопасности обнаружила масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию аэропорта "Борисполь".

Источник: СБУ

Детали: По информации оперативников, в 2017 году менеджмент коммерческой структуры выиграл тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.

СБУ подозревает победителей тендера в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании фиктивных субъектов хозяйствования. По мнению правоохранителей, это и позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 миллионов гривен.

В рамках производства сотрудники СБУ проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства.

В квартире одного из фигурантов дела силовики изъяли около $ 60 000 и более 1,5 миллиона гривен. Законность этих средств, говорится в сообщении, не подтверждено.

Фото: СБУ

Сейчас по всем адресам обысков СБУ описывают и изымают финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов.

Кроме СБУ, в операции задействовано следственное управление Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.