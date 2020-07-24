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На реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн ​​– СБУ

Пятница, 24 июля 2020, 01:09
На реконструкции аэропорта Борисполь разворовали 37 млн ​​– СБУ

Служба безопасности обнаружила масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию аэропорта "Борисполь".

Источник: СБУ

Детали: По информации оперативников, в 2017 году менеджмент коммерческой структуры выиграл тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.

СБУ подозревает победителей тендера в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании фиктивных субъектов хозяйствования. По мнению правоохранителей, это и позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 миллионов гривен.

В рамках производства сотрудники СБУ проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства.

В квартире одного из фигурантов дела силовики изъяли около $ 60 000 и более 1,5 миллиона гривен. Законность этих средств, говорится в сообщении, не подтверждено.

 
Фото: СБУ

Сейчас по всем адресам обысков СБУ описывают и изымают финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов.

Кроме СБУ, в операции задействовано следственное управление Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Украинская правда

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Темы: СБУавиаБорисполь
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