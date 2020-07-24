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У столиці поліція вилучила у чоловіка канабісу на 5 млн гривень

П'ятниця, 24 липня 2020, 02:00

У 57-річного мешканця Києва поліція вилучила 440 кущів коноплі та близько трьох кілограмів канабісу на суму близько 5 мільйонів гривень.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "Чотириста сорок кущів та близько трьох кілограмів готової для продажу наркотичної продукції виявили та вилучили правоохоронці на земельній ділянці у 57-річного чоловіка. Триває досудове розслідування".

Деталі: Вирощував чоловік коноплю у спеціалізованих лабораторних умовах – у парнику.

 
Фото: Нацполіція

"Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 5 мільйонів гривень", – зазначили у поліції.

Киянину оголосили підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів та у вирощуванні конопель. 

 
Фото: Нацполіція

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Українська правда
Теми: поліціяКиївнаркотики


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