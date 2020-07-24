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В столице полиция изъяла у мужчины каннабиса на 5 млн гривен

Пятница, 24 июля 2020, 02:00
В столице полиция изъяла у мужчины каннабиса на 5 млн гривен

В 57-летнего жителя Киева полиция изъяла 440 кустов конопли и около трех килограммов каннабиса на сумму 5 миллионов гривен.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "Четыреста сорок кустов и около трех килограммов готовой для продажи наркотической продукции обнаружили и изъяли правоохранители на земельном участке в 57-летнего мужчины. Продолжается досудебное расследование".

Детали: Растил человек коноплю в специализированных лабораторных условиях – в парнике.

 
Фото: Нацполиция

"Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 5 миллионов гривен", – отметили в полиции.

Киевлянину объявили подозрение в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и в выращивании конопли.

 
Фото: Нацполиция

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Украинская правда

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Темы: полицияКиевнаркотики
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