В столице полиция изъяла у мужчины каннабиса на 5 млн гривен

В 57-летнего жителя Киева полиция изъяла 440 кустов конопли и около трех килограммов каннабиса на сумму 5 миллионов гривен.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "Четыреста сорок кустов и около трех килограммов готовой для продажи наркотической продукции обнаружили и изъяли правоохранители на земельном участке в 57-летнего мужчины. Продолжается досудебное расследование".

Детали: Растил человек коноплю в специализированных лабораторных условиях – в парнике.

Фото: Нацполиция

"Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 5 миллионов гривен", – отметили в полиции.

Киевлянину объявили подозрение в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и в выращивании конопли.

Фото: Нацполиция

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.