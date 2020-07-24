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Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою

П'ятниця, 24 липня 2020, 06:13
Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою
Фото: Белапан

У Білорусі суд арештував блогера та політичного опонента чинного президента Сергія Тихановського ще на 15 діб за участь у несанкціонованому мітингу. 

Джерело: "Радіо свобода"

Деталі: Мітинг, за який покарали блогера, відбувся ще 27 травня у Могильові. 

Тоді активісти збирали підписи для подання документів на участь у виборах президента. 

Наразі Тихановський перебуває у ізоляторі Мінська у якості підсудного за організацію та підготовку акцій, які порушують громадський порядок.

Дружина Тихановського Світлана зареєструвалась кандидатом у президенти через те, що альтернативних кандидатів ЦВК відмовилась реєструвати. 

Нагадаємо:

  • Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.
  • В агітаційному мітингу на підтримку кандидата у президенти Білорусі, дружини політв'язня і блогера Сергія Тихановського Світлани Тихановської в Мінську взяли участь близько 7,5 тисяч осіб.

Українська правда

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Теми: Білорусь
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