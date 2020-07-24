Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою
П'ятниця, 24 липня 2020, 06:13
У Білорусі суд арештував блогера та політичного опонента чинного президента Сергія Тихановського ще на 15 діб за участь у несанкціонованому мітингу.
Джерело: "Радіо свобода"
Деталі: Мітинг, за який покарали блогера, відбувся ще 27 травня у Могильові.
Тоді активісти збирали підписи для подання документів на участь у виборах президента.
Наразі Тихановський перебуває у ізоляторі Мінська у якості підсудного за організацію та підготовку акцій, які порушують громадський порядок.
Дружина Тихановського Світлана зареєструвалась кандидатом у президенти через те, що альтернативних кандидатів ЦВК відмовилась реєструвати.
Нагадаємо:
- Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.
- В агітаційному мітингу на підтримку кандидата у президенти Білорусі, дружини політв'язня і блогера Сергія Тихановського Світлани Тихановської в Мінську взяли участь близько 7,5 тисяч осіб.
Українська правда