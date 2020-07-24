Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою

П'ятниця, 24 липня 2020, 06:13
Фото: Белапан

У Білорусі суд арештував блогера та політичного опонента чинного президента Сергія Тихановського ще на 15 діб за участь у несанкціонованому мітингу. 

Джерело: "Радіо свобода"

Деталі: Мітинг, за який покарали блогера, відбувся ще 27 травня у Могильові. 

Тоді активісти збирали підписи для подання документів на участь у виборах президента. 

Наразі Тихановський перебуває у ізоляторі Мінська у якості підсудного за організацію та підготовку акцій, які порушують громадський порядок.

Дружина Тихановського Світлана зареєструвалась кандидатом у президенти через те, що альтернативних кандидатів ЦВК відмовилась реєструвати. 

Нагадаємо:

  • Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.
  • В агітаційному мітингу на підтримку кандидата у президенти Білорусі, дружини політв'язня і блогера Сергія Тихановського Світлани Тихановської в Мінську взяли участь близько 7,5 тисяч осіб.

Українська правда
Теми: Білорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 липня: полтавський теракт, підпал будинку активіста

Зеленський хоче із Путіним підписати угоду про припинення вогню

"Плювок в очі фанам": ультрас Динамо відреагували на призначення Луческу

Довічно відсторонили від футболу віцепрезидента УАФ, який вдарив суддю

відео60 порушень за 50 днів та перевищення швидкості втричі: як їздять нардепи

фотоСБУ викрила банду "Князя", яка тероризувала три області

Усі новини...
Білорусь
"Енергоатом" розпочав експорт електроенергії до Білорусі
Конкурентка Лукашенка на виборах – за денонсацію Союзного договору з Росією
Протести в Білорусі: Чи піде "Бацька" на пенсію?
Останні новини
08:56
Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі
08:48
Парламент Хорватії затвердив новий уряд
08:44
На місці пожежі дому Шабуніна не знайшли решток вибухових предметів – поліція
08:39
У Словаччині після 18-годинних дебатів провалився вотум недовіри прем’єру
08:06
Світовий банк заступився за Шабуніна: Громадянське суспільство має виконувати місію
08:00
Головні новини четверга і ночі: полтавський теракт, підпал будинку Шабуніна
07:10
ООС: Українські бійці без втрат, у російських найманців – двоє поранених
06:13
Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою
04:59
Пандемія: темпи поширення хвороби не зменшуються
03:51
На Буковині вкотре від COVID-19 одужали майже 100 хворих
Усі новини...