Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
Пятница, 24 июля 2020, 06:13
В Беларуси суд арестовал блогера и политического оппонента действующего президента Сергея Тихановского еще на 15 суток за участие в несанкционированном митинге.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Митинг, за который наказали блогера, состоялся еще 27 мая в Могилеве.
Тогда активисты собирали подписи для подачи документов на участие в выборах президента.
Сейчас Тихановский находится в изоляторе Минска в качестве подсудимого за организацию и подготовку акций, которые нарушают общественный порядок.
Жена Тихановского Светлана зарегистрировалась кандидатом в президенты из-за того, что альтернативных кандидатов ЦИК отказалась регистрировать.
Напомним:
- В агитационном митинге в поддержку кандидата в президенты Беларуси, жены политзаключенного блогера Сергея Тихановского Светланы Тихановской в Минске приняли участие около 7,5 тысяч человек.
- Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.
Украинская правда