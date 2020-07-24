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Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей

Пятница, 24 июля 2020, 06:13
Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
Фото: Белапан

В Беларуси суд арестовал блогера и политического оппонента действующего президента Сергея Тихановского еще на 15 суток за участие в несанкционированном митинге.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Митинг, за который наказали блогера, состоялся еще 27 мая в Могилеве.

Тогда активисты собирали подписи для подачи документов на участие в выборах президента.

Сейчас Тихановский находится в изоляторе Минска в качестве подсудимого за организацию и подготовку акций, которые нарушают общественный порядок.

Жена Тихановского Светлана зарегистрировалась кандидатом в президенты из-за того, что альтернативных кандидатов ЦИК отказалась регистрировать.

Напомним:

  • В агитационном митинге в поддержку кандидата в президенты Беларуси, жены политзаключенного блогера Сергея Тихановского Светланы Тихановской в Минске приняли участие около 7,5 тысяч человек.
  • Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.

Украинская правда
Темы: Беларусь
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