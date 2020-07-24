Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей

В Беларуси суд арестовал блогера и политического оппонента действующего президента Сергея Тихановского еще на 15 суток за участие в несанкционированном митинге.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Митинг, за который наказали блогера, состоялся еще 27 мая в Могилеве.

Тогда активисты собирали подписи для подачи документов на участие в выборах президента.

Сейчас Тихановский находится в изоляторе Минска в качестве подсудимого за организацию и подготовку акций, которые нарушают общественный порядок.

Жена Тихановского Светлана зарегистрировалась кандидатом в президенты из-за того, что альтернативных кандидатов ЦИК отказалась регистрировать.

Напомним: