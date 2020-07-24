Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі

За добу 23 липня коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували у 972 осіб, одужали 886 хворих, померли 20 пацієнтів із коронавірусом.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Львівській області за останню добу підтвердили 126 нових випадків коронавірусу, 5 летальних

У Києві – 118 нових хворих і 1 людина померла від ускладнень COVID-19.

У Рівненській області – 96 нових випадків, без летальних.

В Івано-Франківській області 87 нових випадки й 3 летальних, на Закарпатті – 85 нових випадків і 2 летальних.

У Харківській області – 74 нових хворих й 1 летальний, в Одеській – 58 випадків захворювання і 1 летальний.

У Вінницькій області – 46 нових випадків, але аж 3 летальних. У Чернігівській області – 12 нових хворих, але 2 летальних.

УП

За весь час пандемії коронавірус в Україні виявили у 62 823 осіб, із них 34 886 вже одужали, а 1 571 хворий помер. Зараз на COVID-19 у країні хворіє 26 366 людей.