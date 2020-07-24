Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи

За сутки 23 июля коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 972 человек, выздоровели 886 больных, умерли 20 пациентов с коронавирусом.

Источник: данные СНБО

Детали: Во Львовской области за последние сутки подтвердили 126 новых случаев коронавируса, 5 летальных

В Киеве – 118 новых больных и 1 человек умер от осложнений COVID-19.

В Ровенской области – 96 новых случаев, без летальных.

В Ивано-Франковской области 87 новых случая и 3 летальных, на Закарпатье – 85 новых случаев и 2 летальных.

В Харьковской области – 74 новых больных и 1 летальный, в Одесской – 58 случаев заболевания и 1 летальный.

В Винницкой области – 46 новых случаев, но аж 3 летальных. В Черниговской области – 12 новых больных, но 2 летальных.

УП

За все время пандемии коронавирус в Украине обнаружили у 62 823 человек, из них 34 886 уже выздоровели, а 1 571 больной умер. Сейчас COVID-19 в стране болеет 26 366 человек.