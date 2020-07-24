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Під Києвом на очах у малого сина розстріляли чоловіка

П'ятниця, 24 липня 2020, 10:51
Фото 74.ru

Невідомий розстріляв 44-річного жителя Києва, який перебував за кермом автомобіля "Тoyota Сamry" на Київщині, у салоні машини також був малолітній син загиблого.  

Джерело: поліція Київської області, джерела "Української правди", координатор праворадикального громадського об'єднання С14 Сергій Мазур у Facebook

Дослівно: "Поблизу села Артемівка, що на Бориспільщині, невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолету в автомобіль "Тoyota Сamry", за кермом якого знаходився  44-річний житель міста Києва. 

Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер. В салоні також був син загиблого. Хлопчик не постраждав".

Деталі: За даними джерел "Української правди", мова йде про столичного жителя Ігоря Плекана. 

За словами співрозмовника видання, сину загиблого 7 або 8 років. Кілер нібито підійшов до авто і сказав дитині: "Біжи додому, якщо хочеш жити".

Наразі поліція розшукує озброєного зловмисника.  

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.   

За словами координатора праворадикального громадського об'єднання С14 Сергія Мазура, Ігор Плекан був організатором замаху на нього два роки тому, коли у вікно квартири Мазура кинули гранату. Тоді постраждав батько чоловіка.

Мазур заявляє, що частину з тих "невідомих" осіб, які розстріляли Плекана, він "по прізвищах знає". Мовляв, це "конкретні поліцейські, які попри всі докази і обіцянки не затримали його ще півтора роки тому і не зберегли тим самим вбивці життя".

Ірина Балачук, УП
Теми: Київська областьвбивство


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