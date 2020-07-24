Під Києвом на очах у малого сина розстріляли чоловіка

Невідомий розстріляв 44-річного жителя Києва, який перебував за кермом автомобіля "Тoyota Сamry" на Київщині, у салоні машини також був малолітній син загиблого.

Джерело: поліція Київської області, джерела "Української правди", координатор праворадикального громадського об'єднання С14 Сергій Мазур у Facebook

Дослівно: "Поблизу села Артемівка, що на Бориспільщині, невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолету в автомобіль "Тoyota Сamry", за кермом якого знаходився 44-річний житель міста Києва.

Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер. В салоні також був син загиблого. Хлопчик не постраждав".

Деталі: За даними джерел "Української правди", мова йде про столичного жителя Ігоря Плекана.

За словами співрозмовника видання, сину загиблого 7 або 8 років. Кілер нібито підійшов до авто і сказав дитині: "Біжи додому, якщо хочеш жити".

Наразі поліція розшукує озброєного зловмисника.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

За словами координатора праворадикального громадського об'єднання С14 Сергія Мазура, Ігор Плекан був організатором замаху на нього два роки тому, коли у вікно квартири Мазура кинули гранату. Тоді постраждав батько чоловіка.

Мазур заявляє, що частину з тих "невідомих" осіб, які розстріляли Плекана, він "по прізвищах знає". Мовляв, це "конкретні поліцейські, які попри всі докази і обіцянки не затримали його ще півтора роки тому і не зберегли тим самим вбивці життя".