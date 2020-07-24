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Под Киевом на глазах у малолетнего сына расстреляли мужчину

Пятница, 24 июля 2020, 10:51
Под Киевом на глазах у малолетнего сына расстреляли мужчину
Фото 74.ru

Неизвестный расстрелял 44-летнего жителя Киева, который находился за рулем автомобиля "Тoyota Сamry" на Киевщине, в салоне машины также был малолетний сын погибшего.

Источник: полиция Киевской области, источники "Украинской правды", координатор праворадикальной общественного объединения С14 Сергей Мазур в Facebook

Дословно: "Вблизи села Артемовка, что в Бориспольском районе, неизвестный осуществила прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль "Тoyota Сamry", за рулем которого находился 44-летний житель города Киева.

От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. В салоне также был сын погибшего. Мальчик не пострадал".

Детали: По данным источников "Украинской правды", речь идет о киевском жителе Игоре Плекане. 

По словам собеседника издания, сыну погибшего 7 или 8 лет. Киллер якобы подошел к авто и сказал ребенку: "Беги домой, если хочешь жить".

Сейчас полиция разыскивает вооруженного злоумышленника.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

По словам координатора праворадикальной общественного объединения С14 Сергея Мазура, Игорь Плекан был организатором покушения на него два года назад, когда в окно квартиры Мазура бросили гранату. Тогда пострадал отец мужчины.

Мазур заявляет, что часть из тех "неизвестных" лиц, которые расстреляли Плекана, он "по фамилиям знает". Мол, это "конкретные полицейские, которые, несмотря на все доказательства и обещания, не задержали его еще полтора года назад и не сохранили тем самым убийце жизнь".

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевская областьубийство
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