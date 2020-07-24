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Слідчий і адвокат сидітимуть у тюрмі за отримання хабара 50 тис. дол.

П'ятниця, 24 липня 2020, 12:19
Слідчий і адвокат сидітимуть у тюрмі за отримання хабара 50 тис. дол.

Вищий антикорупційний суд за отримання хабара 50 тисяч доларів США засудив слідчого прокуратури Київщини до 4 років позбавлення волі, а його поплічника адвоката до 3 років ув’язнення.

Джерело: Засідання ВАКС у п’ятницю, повідомлення НАБУ, пресслужба ВАКС

Деталі: Йдеться про слідчого Олександра Павленка і адвоката Олексія Боженка.

Їхню справу Національне антикорупційне бюро направило до суду ще у 2017 році. Слідство встановило, що Павленко та Боженко змовившись одержали хабар за вплив на прийняття рішення прокурором у кримінальному провадженні щодо зміни обвинувачення на менш суворе.

Обом засудженим також заборонили займати посади: Боженку – протягом 3 років, Павленку – протягом 2 років.

Дослівно ВАКС: "В 2016 році ексслідчий розслідував справу щодо третьої особи, яку обвинувачували у шахрайстві в особливо великих розмірах. Колишній слідчий запропонував третій особі перекваліфікувати його дії з шахрайства на зловживання впливом. За такі послуги він попросив 50 000 доларів США – начебто винагорода за вплив на прокурора.

До реалізації плану ексслідчий та інші невстановлені особи з числа працівників прокуратури Київської області залучили адвоката. Останній зустрівся з третьою особою і повідомив, що для зміни обвинувачення в суді потрібно заплатити 50 000 доларів США, що будуть зберігатися в нього. Також було надано обіцянку третій особі, що у справі після перекваліфікації буде укладена угода про визнання винуватості. Адвокат та третя особа уклали договір про надання правових послуг з тим, щоб надати вигляду законності факту передачі неправомірної вигоди. Адвокат отримав 50 000 доларів США від третьої особи в салоні свого автомобіля.

Ексслідчий спілкувався із третьою особою як безпосередньо, так і через його доньку, яка й звернулася до НАБУ".

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціяхабар
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