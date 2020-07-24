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Следователь и адвокат будут сидеть в тюрьме за получение взятки 50 тыс. долл.

Пятница, 24 июля 2020, 12:19

Высший антикоррупционный суд за получение взятки 50 тысяч долларов США приговорил следователя прокуратуры Киевской области к 4 годам лишения свободы, а его подельника адвоката к 3 годам заключения.

Источник: Заседание ВАКС в пятницу, сообщение НАБУ

Детали: Речь идет о следователе Александре Павленко и адвокате Алексее Боженко.

Их дело Национальное антикоррупционное бюро направило в суд еще в 2017 году. Следствие установило, что Павленко и Боженко сговорившись получили взятку за влияние на принятие решения прокурором в уголовном производстве по изменению обвинения на менее строгое.

Обоим осужденным также запретили занимать должности: Боженко - в течение 3 лет, Павленко - в течение 2 лет.

Дословно ВАКС: "В 2016 году экс-следователь расследовал дело в отношении третьего лица, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупных размерах. Бывший следователь предложил третьему лицу переквалифицировать его действия с мошенничества на злоупотребление влиянием. За такие услуги он попросил 50 000 долларов США - вознаграждение за влияние на прокурора.

К реализации плана он и другие неустановленные лица из числа работников прокуратуры Киевской области привлекли адвоката. Последний встретился с третьим лицом и сообщил, что для изменения обвинения в суде нужно заплатить 50 000 долларов США, которые будут храниться у него. Также было предоставлено обещание третьему лицу, что по делу после переквалификации будет заключено соглашение о признании виновности. Адвокат и третье лицо заключили договор о предоставлении правовых услуг с тем, чтобы придать вид законности факту передачи неправомерной выгоды. Адвокат получил 50 тысяч долларов США от третьего лица в салоне своего автомобиля.

Бывший следователь общался с третьим лицом как непосредственно, так и через его дочь, которая и обратилась в НАБУ".

Украинская правда
Темы: коррупциявзятка


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