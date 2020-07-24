Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція починає відпрацювання на дорогах: побільшає патрулів

П'ятниця, 24 липня 2020, 15:01
Поліція починає відпрацювання на дорогах: побільшає патрулів

В Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів держави "Безпечне шосе".

Джерело: глава Нацполіції Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "Ми назвали ці відпрацювання "безпечне шосе". Мета наших дій – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Нині "гаряча" пора на дорогах: люди їдуть на відпочинок, повертаються додому.

Потік транспорту суттєво збільшився, а з ним – і кількість ДТП. Ця статистика змушує нас діяти рішучіше. Тому для безпеки кожного водія, пасажира та пішохода на автошляхах держави несуть службу майже 400 нарядів патрульної поліції".

Деталі: Клименко запевнив: екіпажі поліції працюватимуть виключно заради безпеки людей – у режимі патрулювання чи на спеціальних видимих та добре освітлених постах. Профілактичні заходи триватимуть до завершення літа.

 

За словами очільника НПУ, перед кожним задіяним підрозділом поліції визначені конкретні завдання. Серед цих завдань – аналіз стану аварійності, визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів, збільшення їхньої кількості на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, а також наближення нарядів до місць відпочинку людей у південних регіонах держави.

Наголошується, що особливу увагу поліцейські приділятимуть профілактиці правопорушень, що можуть призвести до ДТП. Наряди поліції будуть орієнтовані на виявлення серйозних порушень Правил дорожнього руху як водіями транспортних засобів, так і пішоходами та велосипедистами.

Зокрема, йдеться про виявлення фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення водіями швидкісного режиму.

Також правоохоронці звертатимуть увагу на дотримання учасниками дорожнього руху правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів,  користування ременями безпеки або мотошоломами, перевезення пасажирів, зокрема – дітей.

Глава Нацполіції закликав громадян безумовно дотримуватися Правил дорожнього руху та з розумінням ставитися до роботи поліцейських.

Довідково: Впродовж липня цього року на українських автошляхах сталося трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди.

Зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули. Лише за чотири останніх дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, де загинула 31 людина і 241 учасник дорожнього руху отримав травми.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяавтоДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: