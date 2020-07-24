Полиция начинает отработку на дорогах: будет больше патрулей

В Украине стартовала профилактическая отработка автодорог государства "Безопасное шоссе".

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Мы назвали эту отработку "безопасное шоссе". Цель наших действий - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Сейчас "горячая" пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой.

Поток транспорта существенно увеличился, а с ним - и количество ДТП. Эта статистика заставляет нас действовать решительно. Поэтому для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции".

Детали: Клименко заверил: экипажи полиции будут работать исключительно ради безопасности людей - в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах. Профилактические мероприятия продлятся до конца лета.

По словам главы НПУ, перед каждым задействованным подразделением полиции стоят конкретные задачи. Среди этих задач - анализ аварийности, определение оптимальных мест расположения патрульных нарядов, увеличение их количества на наиболее аварийно опасных участках дорог, а также приближение нарядов к местам отдыха людей в южных регионах страны.

Отмечается, что особое внимание полицейские будут уделять профилактике правонарушений, которые могут привести к ДТП. Наряды полиции будут ориентированы на выявление серьезных нарушений Правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами и велосипедистами.

В частности, речь идет о выявлении фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, выезда на полосу встречного движения, нарушение водителями скоростного режима.

Также правоохранители будут обращать внимание на соблюдение участниками дорожного движения правил обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов, пользования ремнями безопасности или шлемами, перевозки пассажиров, в частности - детей.

Глава Нацполиции призвал граждан безусловно соблюдать Правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе полицейских.

Справка: В течение июля этого года на украинских дорогах произошло чуть более тысячи ДТП, в которых пострадали люди.

В частности, в результате дорожно-транспортных происшествий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан - погибли. Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.