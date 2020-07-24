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Суд взяв під варту можливого спільника "луцького терориста": призначено заставу

П'ятниця, 24 липня 2020, 15:28
Суд взяв під варту можливого спільника луцького терориста: призначено заставу
Facebook Михайленка

Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Дмитру Михайленку, який може бути спільником Максима Кривоша, який захопив 21 липня автобус із заручниками в Луцьку.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Разом з тим слідчий суддя Віктор Черняк встановив можливість внесення застави в сумі 175 тис. 760 грн.

Запобіжний захід діє до 18 вересня. На визначення слідчого судді може бути подана апеляція.

Відповідаючи на запитання журналістів після оголошення ухвали, Михайленко заявив, що має намір внести заставу.

Слідчий Дмитро Дорошенко просив суд визначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

За даними слідства, Михайленко відправляв посилку Кривошу за кілька днів до того, як той захопив заручників, а граната, вилучена у Кривоша була аналогічна тим, що вилучили під час обшуку у Михайленка.

Адвокат Андрій Костяний в свою чергу стверджує, що в посилці, відправленій його підзахисним, були 3 старовинні колекційні монети, а не зброя. Михайленко заперечує, що незаконно продавав зброю і боєприпаси, але визнає себе винним у незаконному зберіганні.

Він також заявив, що не є поплічником "луцького терориста". Підозрюваний і його адвокат просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Передісторія:

  • Михайленка затримали в ніч на 22 липня. У нього вдома знайшли зброю та боєприпаси (3 пістолети, 6 гранат, 67 патронів калібру 7.62, 33 патрона калібру 7.65, 122 патрона калібру 12/70, рушницю Cobalt). Частина з них була зареєстрована, частина - ні.
  • Михайленку оголошено про підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України.
  • Раніше, вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік, який назвався як "Максим Плохой" захопив рейсовий автобус приміського сполучення, при собі мав вибухівку і зброю. В автобусі перебували 13 осіб.
  • Поліція встановила особу правопорушника - Максим Кривошей (1975 р.н), офіційно проживає в Дубні (Рівненська область), там знаходиться його сім'я. Уродженець сел. Гай, Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий і відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.
  • Кривоша суд заарештував на 2 місяці без права вносити заставу.

Теми: Луцьктероризмсуд
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