Суд взял под стражу возможного сообщника "луцкого террориста": назначен залог

Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке.



Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Вместе с тем следственный судья Виктор Черняк установил возможность внесения залога в сумме 175 тыс. 760 грн.



Мера пресечения действует до 18 сентября. На определение следственного судьи может быть подана апелляция.



Отвечая на вопросы журналистов после оглашения определения, Михайленко заявил, что намерен внести залог.



Следователь Дмитрий Дорошенко просил суд определить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.



По данным следствия, Михайленко отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников, а граната, изъятая у Кривоша была аналогична тем, что изъяли при обыске у Михайленко.



Адвокат Андрей Костяный в свою очередь утверждает, что в посылке, отправленной его подзащитным, были 3 старинные коллекционные монеты, а не оружие. Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении.

Он также заявил, что не является пособником "луцкого террориста". Подозреваемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.



Предыстория: