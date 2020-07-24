Суд взял под стражу возможного сообщника "луцкого террориста": назначен залог
Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: Вместе с тем следственный судья Виктор Черняк установил возможность внесения залога в сумме 175 тыс. 760 грн.
Мера пресечения действует до 18 сентября. На определение следственного судьи может быть подана апелляция.
Отвечая на вопросы журналистов после оглашения определения, Михайленко заявил, что намерен внести залог.
Следователь Дмитрий Дорошенко просил суд определить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
По данным следствия, Михайленко отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников, а граната, изъятая у Кривоша была аналогична тем, что изъяли при обыске у Михайленко.
Адвокат Андрей Костяный в свою очередь утверждает, что в посылке, отправленной его подзащитным, были 3 старинные коллекционные монеты, а не оружие. Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении.
Он также заявил, что не является пособником "луцкого террориста". Подозреваемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Предыстория:
- Михайленко был задержан в ночь на 22 июля. У него дома были найдены оружие и боеприпасы (3 пистолета, 6 гранат, 67 патронов калибра 7.62, 33 патрона калибра 7.65, 122 патрона калибра 12/70, ружье Cobalt). Часть из них была зарегистрирована, часть - нет.
- Михайленко объявлено о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины.
- Ранее, утром 21 июля в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек.
- Полиция установила личность правонарушителя – Максим Кривош (1975 г.р), официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.
- Кривоша суд арестовал на 2 месяца без права вносить залог.