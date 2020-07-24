В ЄС ухвалили правила транскордонних подорожей в умовах коронавірусу

Рада ЄС ухвалила низку правил, спрямованих на мінімізацію ризику зараження в транскордонних системах колективної пасажирського транспорту.

Як повідомляє "Європейська правда", така інформація розміщена на сайті Ради.

"У своїх висновках Рада просуває низку основних заходів гігієни і інфекційного контролю, які повинні застосовуватися до всіх транскордонних служб колективного пасажирського транспорту", ​​- йдеться в заяві.

Рекомендовані заходи містять, серед іншого:

- фізичне дистанціювання або, де це неможливо, використання масок;

- ширше використання цифрових квитків і перевірок квитків цифровим способом;

- дотримання високих стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів.

Рада також пропонує Комісії та державам-членам продовжувати координувати дії із застосування транспортних керівних принципів і рекомендацій щодо Covid-19, прийнятих на національному рівні та на рівні ЄС.

Раніше повідомлялося, що міністри транспорту країн ЄС домовилися про необхідність обов'язкового носіння масок для обличчя усіма пасажирами старше 6 років на європейських авіарейсах.