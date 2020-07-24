Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС ухвалили правила транскордонних подорожей в умовах коронавірусу

П'ятниця, 24 липня 2020, 20:32
В ЄС ухвалили правила транскордонних подорожей в умовах коронавірусу
Фото: American Airlines

Рада ЄС ухвалила низку правил, спрямованих на мінімізацію ризику зараження в транскордонних системах колективної пасажирського транспорту.

Як повідомляє "Європейська правда", така інформація розміщена на сайті Ради.

"У своїх висновках Рада просуває низку основних заходів гігієни і інфекційного контролю, які повинні застосовуватися до всіх транскордонних служб колективного пасажирського транспорту", ​​- йдеться в заяві.

Рекомендовані заходи містять, серед іншого:

- фізичне дистанціювання або, де це неможливо, використання масок;

- ширше використання цифрових квитків і перевірок квитків цифровим способом;

- дотримання високих стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів.

Рада також пропонує Комісії та державам-членам продовжувати координувати дії із застосування транспортних керівних принципів і рекомендацій щодо Covid-19, прийнятих на національному рівні та на рівні ЄС.

Раніше повідомлялося, що міністри транспорту країн ЄС домовилися про необхідність обов'язкового носіння масок для обличчя усіма пасажирами старше 6 років на європейських авіарейсах.

Теми: ЄСкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
ЄС
У владі Грузії допускають "несправедливе рішення Брюсселя" про статус кандидата
У ЄС нарахували понад 4 млн людей з України, які мають тимчасовий захист
Reuters: ЄС почав підготовку санкцій проти Нігеру
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: