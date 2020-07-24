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В ЕС приняли правила трансграничных путешествий в условиях коронавируса

Пятница, 24 июля 2020, 20:32
Фото: American Airlines

Cовет ЕС принял ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта.

Как сообщает "Европейская правда", такая информация размещена на сайте Совета.

"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - говорится в завлении.

Рекомендуемые меры включают в себя, среди прочего:

- физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;

- более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;

- соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Совет также предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций по Covid-19, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.

Ранее сообщалось, что министры транспорта стран ЕС договорились о необходимости обязательного ношения масок для лица всеми пассажирами европейских рейсов старше 6 лет.

Темы: ЕСкоронавирус


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