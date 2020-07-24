Зеленський призначив довічні стипендії деяким категоріям громадян

Президент Володимир Зеленський призначив пожиттєві виплати людям, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність та учасникам бойових дій у період Другої світової війни.

Джерело: укази №291 та №292

Дослівно №291: "Призначити довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність".

Дослівно №292: "Призначити довічні державні стипендії учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 - 1945 років".

Деталі: Стипедії іменні. В документах вказані імена 15 людей, які зазнали переслідувань, та ще 25 учасників БД Другої світової.