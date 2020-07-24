Зеленський призначив довічні стипендії деяким категоріям громадян
П'ятниця, 24 липня 2020, 23:59
Президент Володимир Зеленський призначив пожиттєві виплати людям, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність та учасникам бойових дій у період Другої світової війни.
Дослівно №291: "Призначити довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність".
Дослівно №292: "Призначити довічні державні стипендії учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 - 1945 років".
Деталі: Стипедії іменні. В документах вказані імена 15 людей, які зазнали переслідувань, та ще 25 учасників БД Другої світової.
Українська правда