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Зеленський призначив довічні стипендії деяким категоріям громадян

П'ятниця, 24 липня 2020, 23:59
Зеленський призначив довічні стипендії деяким категоріям громадян

Президент Володимир Зеленський призначив пожиттєві виплати людям, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність та учасникам бойових дій у період Другої світової війни.

Джерело: укази №291 та №292

Дослівно №291: "Призначити довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність".

Дослівно №292: "Призначити довічні державні стипендії учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 - 1945 років".

Деталі: Стипедії іменні. В документах вказані імена 15 людей, які зазнали переслідувань, та ще 25 учасників БД Другої світової.

Українська правда
Теми: Зеленський
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