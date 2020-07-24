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Зеленский назначил пожизненные стипендии некоторым категориям граждан

Пятница, 24 июля 2020, 23:59

Президент Владимир Зеленский назначил пожизненные выплаты людям, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность и участникам боевых действий в период Второй мировой войны.

Источник: указы №291 и №292

Дословно №291 "Назначить пожизненные государственные именные стипендии гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность".

Дословно №292 "Назначить пожизненные государственные стипендии участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939 - 1945 годов".

Детали: Стипедии именные. В документах указаны 15 человек, которые подверглись преследованиям, и еще 25 участников БД Второй мировой.

Украинская правда
Темы: Зеленский


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