Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус виявили у 120 мешканців Рівненщини

Субота, 25 липня 2020, 00:24

24 липня коронавірус виявили у 120 мешканців Рівненщини, вилікувались – 121 хворих.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Пряма мова: "Станом на вечір 24 липня на Рівненщині зареєстровано 120 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 8 до 79 років.

Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5542 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. В області -92 летальних випадки, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 4327 мешканців області. Одужало 121 людина із більшості районів області".

Деталі: В роботі лабораторій залишається 240 зразків.

Що передувало: 

  • 23 липня коронавірус виявили у 62 мешканців Рівненщини.
  • 22 липня коронавірус підтвердили у 60 мешканців Рівненської області. 
  • 21 липня – 37 нових випадків, 20 липня – 30 випадків.

Читайте також: 

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні знову майже рекордна кількість випадків коронавірусу

Встановлено новий антирекорд добової захворюваності на COVID-19

Новини 24 липня: "чорні скриньки", динаміка коронавірусу

В ЄС ухвалили правила транскордонних подорожей в умовах коронавірусу

оновленоСкасування концерту Zivert: організатори назвали нову причину

ДоповненоЗагибель волонтера Кучапіна: в МВС кажуть, що знайшли важливого свідка

Усі новини...
коронавірус
В ЄС ухвалили правила транскордонних подорожей в умовах коронавірусу
У COVID-фонді залишилось лише 5% коштів – StateWatch
Коронавірус спалахнув у Острозькій психлікарні
Останні новини
09:14
В Україні знову майже рекордна кількість випадків коронавірусу
08:36
Половину України накриють дощі та грози
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: "чорні скриньки", динаміка коронавірусу, новий антирекорд
07:55
Формування Росії на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню
07:01
Україна візьме участь в дитячому Євробаченні-2020
05:42
З оренди платних камер СІЗО Мін'юст отримав понад 300 тисяч
03:50
Встановлено новий антирекорд добової захворюваності на COVID-19
02:05
Президент Єгипту запросив Зеленського у гості
01:09
Розвідка США: загроза президентським виборам йде з боку Росії, Китаю та Ірану
00:24
Коронавірус виявили у 120 мешканців Рівненщини
Усі новини...