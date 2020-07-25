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Коронавірус виявили у 120 мешканців Рівненщини

Субота, 25 липня 2020, 00:24
Коронавірус виявили у 120 мешканців Рівненщини

24 липня коронавірус виявили у 120 мешканців Рівненщини, вилікувались – 121 хворих.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Пряма мова: "Станом на вечір 24 липня на Рівненщині зареєстровано 120 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 8 до 79 років.

Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5542 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. В області -92 летальних випадки, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 4327 мешканців області. Одужало 121 людина із більшості районів області".

Деталі: В роботі лабораторій залишається 240 зразків.

Що передувало: 

  • 23 липня коронавірус виявили у 62 мешканців Рівненщини.
  • 22 липня коронавірус підтвердили у 60 мешканців Рівненської області. 
  • 21 липня – 37 нових випадків, 20 липня – 30 випадків.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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