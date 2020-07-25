Коронавірус виявили у 120 мешканців Рівненщини
24 липня коронавірус виявили у 120 мешканців Рівненщини, вилікувались – 121 хворих.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Пряма мова: "Станом на вечір 24 липня на Рівненщині зареєстровано 120 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 8 до 79 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5542 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. В області -92 летальних випадки, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 4327 мешканців області. Одужало 121 людина із більшості районів області".
Деталі: В роботі лабораторій залишається 240 зразків.
Що передувало:
- 23 липня коронавірус виявили у 62 мешканців Рівненщини.
- 22 липня коронавірус підтвердили у 60 мешканців Рівненської області.
- 21 липня – 37 нових випадків, 20 липня – 30 випадків.
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